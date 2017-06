Netflix manda recado para políticos em Aeroporto de Brasília

São Paulo – A cada dia que passa, a série House of Cards, da Netflix, parece mais se confundir com a conjuntura política brasileira.

Como bem provocou recentemente o personagem Doug Stamper (Michael Kelly), em uma das últimas jogadas de marketing da plataforma de streaming, não se trata mais de uma “competição” entre ficção e realidade, mas, sim, de uma espécie de colaboração entre as duas esferas.

“Povo brasileiro, você nunca sabe de onde as pessoas podem tirar sua inspiração. Fiquem atentos”, afirmou o chefe de gabinete da Casa Branca.

Desta vez, no entanto, a Netflix decidiu ir mais longe e dialogar diretamente com os políticos brasileiros. Em um painel gigante colocado em um saguão do aeroporto de Brasília, os passageiros se deparam com uma mensagem proferida pelo protagonista da série, o presidente americano Frank Underwood.

“Escolher dinheiro em vez de poder. Um erro que quase todos cometem”, aconselha o democrata interpretado pelo ator Kevin Spacey. Confira, a seguir, a foto publicada pelo internauta Bruno Scartozzoni.

EXAME.com perguntou à empresa se o anúncio é, de fato, uma provocação aos parlamentares e se a ação está presente também em outros aeroportos do país, mas, até a publicação dessa reportagem, não recebeu retorno.