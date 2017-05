Netflix faz nova piada sobre crise política no Brasil

São Paulo – Um post feito nesta terça-feira (30) pela página da Netflix no Facebook sugere que a crise política do Brasil é tão intensa que “House of Cards” virou uma série para crianças.

No dia em que a quinta temporada da série chega à plataforma de streaming, a publicação de um “print” traz a categoria “Séries infantis para brasileiros”, onde o icônico casal Frank e Claire Underwood figura ao lado de uma série de animações para os baixinhos. Confira:

Nos comentários do post, que já conta com milhares de curtidas, um leitor brinca que a série “tem que comer muito feijão” para se equiparar à realidade brasileira. Outro, em tom de lamento, observa que o “O Brasil definitivamente não é para iniciantes”.

Mais cedo, em um post exclusivo para “o povo brasileiro”, o personagem Doug Stamper, que interpreta o chefe de gabinete do presidente americano, mandou um recado: “Isto não é uma competição. Vocês nunca sabem de onde as pessoas podem tirar inspiração. Fiquem atentos”.