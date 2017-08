Naufrágios já deixaram mais de 100 mortos em 2017

Duas tragédias com embarcações deixaram os brasileiros em luto esta semana. Na quinta-feira, em Salvador, uma embarcação naufragou na Baía de Todos os Santos e deixou ao menos 18 mortos. Ao todo, 133 pessoas estavam a bordo da lancha que fazia a travessia da Ilha de Itaparica para a capital baiana. No dia anterior, um acidente já havia chocado o estado do Pará. O navio Capitão Ribeiro naufragou no rio Xingu, deixando 23 mortos e dezenas de pessoas desaparecidas. Os dois casos se somam aos mais de 100 que já ocorreram em 2017: desde o início deste ano, 107 embarcações já naufragaram e mais de 100 pessoas morreram em águas doces ou no alto mar.