Nas redes sociais, solidariedade e politização sobre Marisa

São Paulo – Quando a notícia de que o ex-presidente Lula e sua família teriam autorizado o procedimento de doação de órgãos após constatação da morte cerebral da ex-primeira dama Marisa Letícia, as redes sociais, as reações variaram entre a solidariedade à família e homenagens – a maioria – e a politização do tema.

Entre as mensagens mais polêmicas, houve quem comemorasse ou escrevesse coisas como “aqui se faz, aqui se paga” ou insinuasse interesses políticos na morte da ex-primeira-dama.

Um meme, compartilhado à exaustão pelas redes, acusava Lula de “capitalizar com a tragédia”. Uma celebridade da televisão e que ano passado participou de diversas manifestação contra o governo Dilma chegou a xingar o ex-presidente.

Também não faltou quem tenha acusado o juiz Sérgio Moro de ser o responsável pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) de Marisa Letícia. Em sua conta de Twitter, o Frei Leonardo Boff escreveu: “Sérgio Moro, ‘evangélico piedoso’, deveria ir à igreja pedir perdão a Deus pelos excessos cometidos contra a Marisa e a família Lula da Silva”.

Deputados e políticos ligados ao PT também fizeram críticas parecidas. Nas áreas de comentários de algumas páginas do Facebook, internautas brigavam com quem “comemorou” a morte de Marisa ou “com quem culpou Sérgio Moro” pelo falecimento.

Mas as homenagens e a solidariedade também deram o tom da reação virtual. A foto em que o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso abraça o ex-presidente Lula foi bastante difundida e usada como exemplo de solidariedade (Lula fez o mesmo quando Ruth Cardoso faleceu).

Depois de saber sobre a condição de Marisa Letícia, o fotógrafo Bob Wolfenson postou, em seu Instagram, foto da família Lula da Silva, feita em 1978. Depois dela, outras fotos históricas de Marisa e Lula ganharam espaço nas redes.

O cantor Emicida escreveu: #forçalula! (se não conseguir demonstrar o mínimo de compaixão nesse momento e vier falar asneira aqui vai ser excluído e bloqueado mesmo).

Até mesmo a conta oficial no Twitter do Corinthians, time do coração da ex-primeira-dama, publicou uma foto da ex-primeira dama ao lado do jogador Ronaldo. “O Corinthians não seria um dos maiores clubes do mundo sem o apoio das queridas corintianas. E Dona Marisa foi uma delas. Descanse em paz”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.