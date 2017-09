Nas redes sociais, 34% dos usuários tratam suicídio como piada

No mês de conscientização sobre o suicídio no Brasil, chamado de Setembro Amarelo, os dados incomodam: uma pessoa comete suicídio a cada 45 minutos. No mundo, 800.000 pessoas tiram as próprias vidas por ano – e uma em cada seis já cogitaram o suicídio como possibilidade em algum momento. Isso equivale a um suicídio a cada 40 segundos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

As campanhas de conscientização no Brasil ao longo do mês são promovidas por Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), desde 2015. O objetivo é tratar o problema como questão de saúde pública, que tem tratamento e que pode ser evitada.

Este ano, a agência nova/sb divulgou um estudo sobre o comportamento dos usuários nas redes sociais, quando se fala sobre o assunto. E um dado choca: 34% das pessoas faz piada sobre o assunto nas timelines. O objetivo da agência com a pesquisa é propagar a ideia da comunicação como ferramenta de transformação da sociedade.

Se precisar de ajuda, ligue para o 141 ou acesse o site: www.cvv.org.br.