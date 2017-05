“Não vou cair”, diz Temer a grupo de parlamentares

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou a um grupo de parlamentares em audiência nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, que não vai deixar o cargo após a revelação de que teve uma conversa gravada com o empresário Joesley Batista, um dos donos da grupo J&F, na qual teria avalizado operação para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, disse um senador presente ao encontro.

“Não vou cair”, disse Temer, segundo relato feito à Reuters pelo senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da bancada do Acre no Congresso. Essa expressão, conforme o senador, foi repetida várias vezes durante a conversa com os parlamentares.

Segundo Petecão, foi o próprio presidente que recepcionou o grupo de parlamentares em seu gabinete pontualmente às 8h e que puxou a conversa sobre a gravação feita por Joesley Batista. Conforme o senador, Temer confirmou ter se encontrado com o empresário, mas disse que nunca imaginava que poderia ter tido uma conversa dele gravada.

O presidente, segundo o senador, disse que planeja fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV assim que tiver acesso aos áudios da conversa, gravada em ação controlada pela Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Vou conversar com a nação”, disse Temer, segundo o relato.

Temer, de acordo com o senador, disse ter falado em “conspiração” no momento em que o governo estava dando certo. O presidente, disse Petecão, afirmou que já dispunha de votos para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara.

Participaram do encontro, que durou cerca de 40 minutos, além de Petecão, o senador Gladson Camelli (PP-AC) e o deputado federal Flaviano Mello (PMDB-AC).

A reunião, segundo Petecão, estava marcada havia 30 dias e tinha por objetivo discutir a liberação de recursos de duas emendas parlamentares de bancada –uma no valor de 70 milhões de reais e outra de 150 milhões de reais– para ser utilizada em ações para o reforço da fronteira no Acre. Temer, conforme o senador, comprometeu-se a ajudá-los na liberação dos recursos.

Petecão disse ter se surpreendido com o semblante de Temer, após a divulgação do episódio do grampo. O senador disse que a aparência dele estava “tranquila”.

“Ele me surpreendeu”, admitiu o parlamentar, que afirmou ter dito ao presidente que a situação era tensa.