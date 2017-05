“Não vai passar”, diz Lindbergh Farias sobre reforma trabalhista

A oposição ao governo Michel Temer continua firme na intenção de obstruir a leitura do parecer do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista. “Não vai passar, vamos fazer o que for preciso para obstruir” disse a EXAME o senador Lindbergh Farias. O senador carioca ocupa a primeira fila do auditório, junto com as também senadoras petistas Fátima Bezerra e Gleisi Hoffmann.

A sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, marcada para as 8h30, começou com um pequeno atraso. Discutem o tema da reforma professores da Universidade Estadual de Campinas e Presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pochmann; da Escola de Economia de São Paulo – FGV, André Portela; do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Eduardo Fagnani e do Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia – Insper, Sérgio Pinheiro Firpo.

As táticas para obstruir, no entanto, ainda não são claras. A tramitação da reforma havia sido paralisada na semana passada pelo relator, Ricardo Ferraço, após as denúncias contra o presidente Michel Temer. Após o final de semana de articulação, no entanto, o presidente conseguiu convencer os tucanos a seguirem com o calendário.

“Vamos tentar usar o regimento para parar essa leitura”, disse Fátima Bezerra, sem esclarecer o que os senadores vão tentar fazer. “É um absurdo tentar dar um ar de normalidade ao Congresso com um governo que está para cair”.

Caso a leitura do parecer de Ferraço se confirme para esta terça-feira, a votação na comissão deve acontecer na próxima semana. O texto ainda passa por outras duas comissões antes de seguir para plenário.