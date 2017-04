Não podem tirar Lula da eleição de 2018, diz Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser excluído da corrida eleitoral para 2018.

Dilma Rousseff manifestou seu apoio a Lula durante uma entrevista coletiva na Cidade do México, onde ressaltou a importância de preservar a democracia no país.

A ex-presidente afirmou que, embora os meios de comunicação dediquem boa parte de seu espaço para “destruir a biografia de Lula”, as pesquisas indicam que ele é o candidato mais votado para as eleições 2018.

Segundo as pequisas mais recentes, Lula, de 71 anos, é o favorito para as eleições do ano que vem, apesar de enfrentar processos judiciais por corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência.

Em segundo lugar aparece o deputado de extrema direita, Jair Bolsonaro.

Durante a coletiva, Dilma Rousseff também defendeu a necessidade de uma reforma no sistema político e eleitoral e destacou que a democracia é “o único caminho” para o país.

“O Brasil só ganhou quando foi democrático e só perdeu quando não foi. Para nós a democracia é o lado certo da história”, afirmou a ex-presidente, que visita o México para participar de uma conferência sobre o futuro da democracia na América Latina.