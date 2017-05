Não há democracia sem ordem, diz aviso de Temer sobre militares

Brasília – O ministro da Defesa, Raul Jungmann, justificou nesta quinta-feira a decisão do presidente Michel Temer de autorizar o uso de militares nas ruas de Brasília na véspera e disse que a mensagem do chefe do Executivo é que não há democracia sem ordem.

Em entrevista a jornalistas, Jungmann disse que a decisão de Temer, duramente contestada por parlamentares da oposição, não só foi constitucional como se baseou no artigo da Constituição que trata da defesa do Estado.

Temer revogou nesta manhã o decreto que autorizou o uso das Forças Armadas, após o governo avaliar que com o fim dos “atos de depredação e violência” não havia mais necessidade de manter as tropas das Forças Armadas no policiamento da Esplanada dos Ministérios.