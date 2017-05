“Não gasto tempo pensando” sobre eleição indireta, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira acreditar que o presidente Michel Temer deve concluir o mandato, até o fim de 2018, e que não pensa na possibilidade de sucedê-lo caso o Brasil passe por uma eleição indireta.

“Eu não trabalho por hipóteses, trabalho com a realidade. O meu cenário-base é que o presidente vai concluir o seu mandato até o final de 2018 e é sobre isso que eu estou trabalhando”, disse Meirelles durante evento promovido pela revista Exame, em São Paulo.

“Estamos trabalhando normalmente, não gasto tempo pensando nesse assunto.”

O governo Temer enfrenta uma forte crise política desde que o presidente virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da Justiça, em investigação aberta com base em acordo de delação fechado pelo empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS.

No próximo dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar a cassação da chapa Dilma-Temer.

“Eu passei um ano respondendo a outra pergunta: se eu seria candidato em 2018. E a resposta que eu dava é a mesma: estou focado no meu trabalho em colocar o Brasil para crescer e aumentar a capacidade do Brasil crescer mais no futuro”, acrescentou o ministro.