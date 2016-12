Não dá para ser 100% do jeito que a Fazenda quer, diz Maia

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entendeu a votação da renegociação da dívida, que aconteceu nesta terça-feira na Câmara, como uma vitória para o Parlamento e para o governo.

O Ministério da Fazenda, entretanto, foi contrário à retirada de contrapartidas do texto.

“Não dá para ser 100% do jeito que a Fazenda queria, mas fizemos do melhor jeito possível. Não acho que foi uma votação contra o governo. Os técnicos da Fazenda sempre querem mais, querem um arrocho maior, só que com a crise que o Brasil vive, não dá para o pessoal do mercado financeiro, que tem um coração que não bate com emoção, ganharem tudo”, brincou.

Maia disse que conversou por telefone com Michel Temer durante a votação e que o presidente liberou a base para votar o projeto mesmo contra a orientação da equipe econômica do governo.

Inicialmente, o líder do governo, André Moura (PSC-SE), trabalhou para derrubar o quórum da sessão e impedir a votação do projeto.