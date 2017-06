“Não aceitarei interferência do governo”, diz presidente da CCJ

Brasília – O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (MG), afirmou nesta terça-feira, 13, que não aceitará interferência do governo na escolha do relator de eventual denúncia contra o presidente Michel Temer apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

“A decisão deve pressupor a existência da denúncia. Caso haja a denúncia, não aceitarei interferência do governo na escolha de um relator”, disse Pacheco à reportagem.

O peemedebista, que é do mesmo partido de Temer, chegou a ser preterido pelo presidente para ser ministro da Justiça.

A declaração de Pacheco é uma reação a declarações de interlocutores do governo de que querem que o deputado Alceu Moreira (PMDB-RS) seja escolhido o relator da denúncia.

Governistas defendem o nome do peemedebista gaúcho por seu perfil beligerante e resistente a pressões populares.

“Queremos um cara peitudo, bom de microfone e que faça as coisas direito. Para enfrentar a pressão, tem que ter colhões”, disse ontem o deputado Beto Mansur (PRB-SP), que é um dos vice-líderes do governo na Câmara.

Mais cedo, porém, o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou que Moreira não será o relator de eventual denúncia.

“Não discutimos esse tema, mas não será o Alceu”, afirmou Rossi, sem dar mais detalhes. O peemedebista paulista é um dos deputados mais próximos de Temer.

Outros cotados para assumir a relatoria na CCJ são Marcos Rogério (DEM-RJ) e Sérgio Zveiter (PMDB-RJ).

O primeiro é correligionário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), e é o nome preferido do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (MG).

Zveiter, por sua vez,chegou a ser cogitado para ser presidente ou relator da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, mas acabou preterido na época.

O peemedebista fluminense tem bom relacionamento com donos de veículos de comunicação e é visto como alguém que poderia minimizar as críticas da imprensa ao governo.

Quando a denúncia for apresentada, ela terá de ser enviada para a Câmara.

Na Casa, o primeiro local onde deve ser analisada é a CCJ, em um prazo de até quinze sessões, sendo dez para apresentação da defesa e outros cinco para o relator emitir seu parecer.

O relatório aprovado poderá entrar na pauta do plenário assim que for enviado à Mesa Diretora. No plenário, a votação é nominal.

Para que a denúncia seja aceita, são necessários 342 votos favoráveis, equivalente a 2/3 dos 513 deputados.

Se acatada, Temer é afastado do cargo por 180 dias e o Supremo Tribunal Federal (STF) pode oficialmente instaurar o processo contra o presidente.

Nesse período, o presidente da Câmara assume o comando do País. Caso o julgamento não seja concluído após o fim desse prazo, Temer voltaria para o cargo, mas continuaria processado.