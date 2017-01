Muro amanhece pichado na Avenida 23 de Maio

O muro pintado pela Prefeitura de São Paulo na Avenida 23 de Maio amanheceu pichado mais uma vez neste domingo, 29, com frases contra o prefeito João Doria (PSDB).

“Viva a pixação. SP, falta saúde e educação, e o problema é a pixação” é a frase inscrita no local, que antes tinha um grafite do muralista Eduardo Kobra, que foi atacado com pichações e removido pela Prefeitura na última semana. O texto foi apagado nesta manhã.

No sábado, Doria anunciou que firmou uma parceria com taxistas para que denunciem pichadores em ação na cidade de São Paulo.

Em mais um episódio da guerra contra o grupo, o prefeito também divulgou o valor da multa que poderá ser paga para quem for pego pichando monumentos, prédios públicos e privados: R$ 5 mil. O projeto deve ser apresentado na próxima semana na Câmara Municipal.