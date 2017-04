Mulher é presa após jogar bebê pela janela de prédio em Goiânia

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após jogar um bebê pela janela do 5º andar de um prédio em Goiânia na tarde deste domingo, 9.

Lançada de uma altura superior a 15 metros, a criança foi encontrada morta por volta de 18h30 sobre a marquise do prédio localizado na Avenida Goiás, a principal do centro da capital goiana.

O caso foi denunciado por vizinhos, que viram sangue e o corpo sobre a laje do prédio.



Presa em flagrante, Bruna Caroline Barbosa foi ouvida em audiência de custódia, que vai determinar se a criança foi arremessada viva, abortada ou se trata de um natimorto.

Em qualquer situação, ela poderá aguardar em liberdade até o final do inquérito policial, que investiga as causas da morte do bebê.