MPF quer ouvir mais 3 testemunhas ligadas a OAS no caso tríplex

São Paulo – Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) pediram para ouvir mais três testemunhas mencionadas em depoimentos do caso do tríplex no Guarujá (SP).

De acordo com a Agência Brasil, o requerimento foi encaminhado ontem à Justiça Federal do Paraná, onde corre a ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de receber R$ 3,7 milhões em propina.

Foram requisitados os testemunhos do funcionário da OAS Empreendimentos Joilson Santos Goes, da ex-funcionária da OAS Jéssica Monteiro Malzone e do ex-executivo do Grupo Odebrecht Marcio Faria.

Os procuradores solicitam que a oitiva seja autorizada antes da fase de alegações finais do processo.

“A análise do conteúdo de referidos depoimentos demonstrou que se faz de suma importância a oitiva das pessoas supramencionadas”, disse o órgão.