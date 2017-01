Motorista do Uber é morto a facadas na zona sul de São Paulo

São Paulo – Um motorista do Uber foi morto a facadas enquanto fazia corrida na madrugada desta sexta-feira, 6, no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem levava um passageiro e, na altura do nº 132 da Alameda dos Ubiatans, foi atacado com uma faca.

O motorista, ainda não identificado, foi encaminhado ao pronto-socorro Saboya, também na zona sul, mas morreu no local. Não há informações sobre o autor do crime. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial. (Vila Clementino).

Índices

Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo em novembro de 2016 mostrou que ao menos três motoristas do Uber são assaltados por dia em São Paulo.

De janeiro a outubro, os motoristas e passageiros do aplicativo já sofreram ao menos 271 roubos. Desses, 50 ocorreram até 29 de julho, data em que o aplicativo passou a aceitar dinheiro como pagamento – média de 7 casos por mês.

De 30 de julho a 16 de outubro, a polícia contou 221 crimes. São 2,7 casos por dia ou um caso a cada 8 horas (aumento de 1.162% em relação à média do período anterior).

Como comparação, é possível verificar que o crescimento dos casos envolvendo o Uber é bem maior do que o dos roubos no Estado. De janeiro a julho deste ano, a média mensal de roubos paulista foi de 26.666. Em agosto e em setembro, esse número ficou em 28.041, um aumento de 5,1% em relação à média anterior registrada.