Motocicleta atropela e capota carro em Curitiba. Veja vídeo

Um acidente inusitado foi flagrado por câmeras de segurança em Curitiba (PR). A batida aconteceu quando um Fiat Uno realizou uma conversão proibida e foi atingido em cheio por uma motocicleta Kawasaki Vulcan 900.

A força da colisão foi tão grande que o Uno acabou capotando após o impacto. Segundo informações do site Tribuna PR, os dois ocupantes do hatch saíram com ferimentos leves por estarem usando cinto de segurança, enquanto o motociclista (que usava capacete na hora do acidente) foi levado a um hospital com traumatismo craniano leve.