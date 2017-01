São Paulo – No ano passado, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas no País, conforme dados preliminares divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja Católica.

O índice é o mais alto desde 2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. No ano de 2015, foram 50 assassinatos, 14 a mais do que no ano anterior. O levantamento completo da CPT será divulgado no mês de abril.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.