Morre 100º policial militar no Rio este ano

Rio – Morto por volta das 9h deste sábado, 26, o sargento Fábio José Cavalcante e Sá é o centésimo policial militar assassinado este ano, no Rio de Janeiro. O PM morreu em uma tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o sargento reagiu e foi atingido com um tiro na cabeça. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nilo Peçanha, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.