MoroPersegueLula está entre assuntos mais comentados do Twitter

Por Da redação, com Estadão Conteúdo

São Paulo – As mensagens de apoio e de defesa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganharam destaque nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 10.

Enquanto o petista depõe ao juiz Sergio Moro, a hashtag #MoroPersegueLula está entre os dez assuntos mais mencionados no mundo no Twitter.

No Brasil, o tema é líder de comentários.

A hashtag vem sendo usada no Twitter desde março de 2016. Desde a manhã de hoje, ela voltou a ser mencionada.

Mais um registro em Curitiba. A esperança vai vencer o medo, vai vencer a opressão e a perseguição também! #MoroPersegueLula pic.twitter.com/6l7BPIAFcR — Renata Sorrah (@RenataSorrahTV) May 10, 2017

Os Jornalistas Livres já atingiram 1 milhão de pessoas aqui no Twitter na cobertura do depoimento de Lula em Curitiba #MoroPersegueLula pic.twitter.com/DDNbDdUMTG — Jornalistas Livres (@j_livres) May 10, 2017

Apesar de não ser um dos tópicos mais comentados em termos numéricos, as mais de 57 mil menções deixam a hashtag em evidência, pelas medições da rede social. Há pouco, ela era a primeira.

Entre os assuntos mais comentados do mundo nesta quarta-feira estão a demissão de James Comey, diretor do FBI, e a possível candidatura do ator Dwayne “The Rock” Johnson à Presidência dos Estados Unidos, em 2020.