Moro nega pedido de Lula para ouvir novas testemunhas

São Paulo – O juiz federal Sergio Moro recusou nesta segunda-feira (15), o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ouvir mais testemunhas na ação penal do triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, foi solicitado o depoimento de Jessica Monteiro Malzone, arquiteta e ex-funcionária da OAS; Joilson Santos Goes, funcionário da OAS e Márcio Faria da Silva, ex-executivo da Odebrecht. Os três pedidos foram indeferidos.

Na decisão, o juiz também determinou os prazos para as alegações finais na ação. Para a Procuradoria da República, 2 de junho; para a Petrobras, 6 de junho; e para as defesas, 20 de junho.

Após a conclusão dessa fase, Moro pode proferir sua sentença e condenar, ou não, o ex-presidente Lula.

Veja a íntegra da decisão de Moro e o documento com os pedidos da defesa de Lula:



Pedido da defesa do ex-presidente

*Os documentos foram originalmente divulgados no site do jornal O Estado de S. Paulo