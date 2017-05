Moro e Lula “invertem” gravatas em primeiro encontro cara a cara

São Paulo – Um curioso detalhe no depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro chamou a atenção dos observadores mais atentos nesta quarta-feira (10).

Para o primeiro encontro cara a cara entre os dois desde o início da operação Lava Jato, o petista escolheu uma gravata com as cores do Brasil, comumente vestida pelos movimentos simpáticos ao juiz, ao passo que Moro optou pela cor vermelha, mais popular entre os movimentos de esquerda que apoiam o ex-presidente.

O fato inusitado poderia passar despercebido, mas, em tempos de polarização política, não deixa de ser simbólico para ambos os lados do espectro político. Confira a cobertura completa de EXAME.com aqui.