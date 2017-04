Moro é condecorado com a Ordem do Mérito Militar

Brasília – O juiz federal Sérgio Moro foi condecorado na manhã desta quarta-feira, 19, com a Ordem do Mérito Militar, em cerimônia de comemoração do Dia do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Moro já estava presente quando o presidente Michel Temer chegou ao local e o cumprimentou.

O juiz que comanda a Operação Lava jato na primeira instância não quis responder perguntas da imprensa. Ao ser questionado sobre o relatório do projeto que atualiza a lei do abuso de autoridade, Moro disse que só falaria sobre o dia do Exército.