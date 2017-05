Moro deixa Dirceu visitar a mãe de 96 anos em Minas Gerais

São Paulo – O ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula) foi autorizado a viajar até o município de Passa Quatro, no interior de Minas Gerais, para visitar a mãe, dona Olga Guedes da Silva, de 96 anos.

A autorização foi dada pelo juiz federal Sérgio Moro, da Lava Jato.

Dirceu, condenado a 32 anos e um mês de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, foi preso em agosto de 2015, mas ganhou liberdade no início de maio, por decisão do Supremo Tribunal Federal.

No dia seguinte à decisão do STF, Moro acolheu pedido do advogado do ex-ministro, o criminalista Roberto Podval, e autorizou Dirceu a morar com a família em Brasília. O juiz mandou colocar tornozeleira eletrônica no petista.

Agora, a defesa pediu, e conseguiu, autorização para Dirceu visitar dona Olga, sob alegação de que ela está adoecida.

O advogado do ex-ministro não se manifestou.