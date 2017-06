Moro condena Sérgio Cabral a 14 anos de prisão

São Paulo – O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 14 anos de 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

A sentença foi proferida por Sergio Moro, juiz da Operação Lava Jato, segundo o blog Fausto Macedo, de O Estado de S. Paulo. O início do cumprimento da pena será em regime fechado.

Cabral foi acusado de receber propina de pelo menos R$ 2,7 milhões da Andrade Gutierrez pelas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), da Petrobras.

A ex-primeira dama, Adriana Ancelmo, foi absolvida das mesmas acusações, de corrupção e lavagem de dinheiro, por falta de provas.

O ex-governador já é réu em dez ações, incluindo essa na qual acabou de ser condenado. A última vez foi em 2 de junho, quando ele foi denunciado por lavagem de dinheiro pelo uso da empresa Survey Mar e Serviços, que servia para dar aparência lícita ao pagamento de R$ 1,7 milhão em propina.

Acusações

Segundo a investigação, o contrato do Comperj tinha o valor original de R$ 819,8 milhões e recebeu cinco aditivos que elevaram o valor para R$ 1.17 bilhão.

A Procuradoria aponta que as propinas teriam sido depois acertadas pelos dirigentes da Andrade Gutierrez com o então governador do Rio e “seus associados”.

Veja a íntegra da sentença:

