Vídeo mostra guardas da GCM agredindo morador de rua em SP

São Paulo – Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra policiais da Guada Civil Metropolitana de São Paulo agredindo um morador de rua na manhã de ontem durante uma ação para recolher seus pertences.

A abordagem foi feita nas proximidades do metrô Conceição, na zona sul da cidade. Enquanto agentes da prefeitura levavam um carrinho de supermercado com um colchão e alguns cobertores, um dos policiais passa a perna no homem e tenta imobilizá-lo.

Em reação à violência policial, o morador de rua começa a chorar e pede para que os agentes deixem seus pertences. “Não leva meus bagulhos não, eu não tenho nada”.

O vídeo abaixo, feito por um estudante e publicado no Facebook, mostra o momento da abordagem e a violência policial contra o jovem.

Após a operação, o homem foi levado para o 35º Distrito Policial. Segundo relato de um estudante pelo Facebook, o morador de rua teve seu braço quebrado e, após ser liberado pela polícia, foi para um abrigo da Prefeitura localizado no bairro da Mooca, na Zona Leste.

EXAME.com entrou em contato com a Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, mas até o fechamento desta reportagem a GCM ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto.