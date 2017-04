Momento é de reforçar compromisso com as reformas, diz porta-voz

Brasília – O presidente recebeu com grande satisfação a decisão de redução da taxa básica de juros, anunciada nesta quarta-feira, e considera que o momento agora é de reforçar o compromisso com as reformas necessárias para retomar o crescimento e emprego, afirmou o porta-voz da Presidência da República.

“O momento, agora, é de reforçar o compromisso de todos com a agenda de reformas que proporcionará crescimento ainda maior nos próximos meses, com a retomada do emprego sobre as bases sólidas das responsabilidades fiscal e social”, disse Alexandre Parola.

O briefing do porta-voz se soma a declarações de Temer e de outros líderes governistas buscando garantir que a autorização do ministro do STF Edson Fachin para que oito ministros e dezenas de parlamentares sejam investigados, anunciada na véspera, não causará a paralisia do governo nem irá atrapalhar a tramitação das reformas no Congresso.

Parola afirmou que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira.

O Banco Central cortou nesta quarta-feira a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, a 11,25 por cento ao ano, acelerando o ritmo de redução da Selic, como previa o mercado, em meio ao cenário de desinflação e fraqueza da economia.