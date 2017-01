Ministro Luiz Fux lamenta morte de Teori Zavascki

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, divulgou na manhã de hoje (20) uma nota em que lamenta a morte do colega ministro Teori Zavascki, a quem chamou de “querido amigo e exemplar magistrado.”

Até o momento, manifestaram publicamente o pesar pela morte de Teori a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux.

Por telefone, o ministro Marco Aurélio, que encontra-se de férias no Rio de Janeiro também se disse extremamente consternado e em estado de “perpétua homenagem” ao ministro Teori.

O ministro Teori Zavascki morreu em um acidente de avião na tarde de ontem (19), quando se dirigia a Paraty em um bimotor. Outras cinco pessoas também morreram, o empresário Carlos Alberto Fernandes, e o piloto Osmar Rodrigues. Os outros dois corpos ainda não foram identificados.

Confira a íntegra da nota do ministro Luiz Fux:

“Confirmada a morte do querido amigo e exemplar magistrado Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux manifesta profundo sentimento de pesar aos familiares e entes queridos do ministro, destacando o convívio pessoal e profissional que mantiveram por longos anos, no STJ e no STF, acrescentando que o ministro Teori foi e será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes, jamais o esqueceremos pelo bem que realizou em prol do País e da Justiça.”