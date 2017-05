Ministro do Trabalho irá ao Senado discutir reforma trabalhista

Brasília – O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, vai se reunir com os relatores da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e Romero Jucá (PMDB-RR), nesta quarta-feira, 24, às 17 horas.

A previsão é de que o projeto seja votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na próxima terça-feira.

De lá, ele segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A votação em plenário está prevista para a segunda semana de junho.

O governo tenta dar ares de “normalidade” para a tramitação de matérias de interesse do Planalto no Congresso desde a crise institucional que atingiu o presidente Michel Temer. Mas a primeira tentativa no Senado foi um verdadeiro caos.

A apresentação do relatório da reforma trabalhista na CAE ontem disputou espaço com gritos, xingamentos e senadores que foram apartados pela Polícia Legislativa para não se agredirem fisicamente.

A oposição afirmou que vai obstruir a votação de todos os projetos do governo.