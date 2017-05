Ministro do STF impede União de bloquear R$536 mi do Rio

São Paulo – O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), impediu nesta quarta-feira que a União bloqueie 536 milhões de reais do Rio de Janeiro como consequência do não pagamento pelo Estado de empréstimos que tinham a União como avalista, informou o tribunal.

Na decisão, que atende pedido do governo fluminense, Fux apontou a situação de calamidade fiscal vivida pelo Rio de Janeiro, a adesão pelo Estado ao regime de recuperação fiscal e a assinatura entre governo estadual e União de um termo de compromisso para promover o equilíbrio fiscal fluminense.

O Estado do Rio de Janeiro vive a pior crise financeira de sua história, que levou o governo estadual a atrasar o pagamento de salários a servidores aposentados e da ativa e a adotar medidas como o aumento da contribuição previdenciária obrigatória do funcionalismo.