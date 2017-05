Ministro da Saúde garante retorno de cubanos ao Mais Médicos

Brasília – O ministro da Saúde, Ricardo Barros, informou que Cuba voltará a oferecer profissionais para o Mais Médicos.

A negociação teria sido concluída e, nesta terça-feira, 23, em Genebra, o governo cubano deve confirmar que a colaboração continua.

Os representantes dos dois países estão na Suíça para reuniões da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O encontro contará com a Organização Pan-americana de Saúde, que chancelaria o novo entendimento. No mês passado, o governo cubano havia anunciado a interrupção da parceria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.