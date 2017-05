Ministério Público vai investigar atuação da GCM em SP

São Paulo – O Ministério Público de São Paulo vai instaurar inquérito civil para investigar a atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O promotor Arthur Pinto Filho, da Promotoria de Saúde Pública, disse que recebeu denúncias de que os guardas-civis estavam verificando pessoas que circulavam na região da Cracolândia e revistando bolsas. A cena foi vista ontem pelo Estado, na Rua Helvétia.

“Isso não é trabalho da GCM. Vamos baixar um inquérito civil público junto à Defensoria Pública para recolher provas de desvio de função e verificar se essa ordem partiu do Comando da Guarda, que será responsabilizado”, disse.

Procurada, a Secretaria de Segurança Urbana afirmou que a diretriz para ações da GCM é dada “estritamente de acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais” e está à disposição para esclarecimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.