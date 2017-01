Ministério marca para dia 17 reunião com estados sobre presídios

Brasília – O Ministério da Justiça agendou para o dia 17, em Brasília, uma reunião com secretários de todos os estados e do Distrito Federal para tratar da crise no sistema penitenciário. A reunião irá acontecer, portanto, 17 dias depois do primeiro massacre em presídios ocorrida neste ano, em Manaus (AM).

Até agora, 99 presos morreram no Amazonas e em Roraima nos primeiros dias de 2017. Em nota divulgada na tarde deste domingo, o Ministério da Justiça informou que a pasta está em “permanente contato” com as secretarias estaduais, “trocando dados e informações importantes neste momento”.

De acordo com a pasta, na reunião serão discutidas medidas “imediatas” para a crise, com base em relatórios que estão em elaboração. A previsão é de que se discuta também a implantação de medidas do Plano Nacional de Segurança, lançado na semana passada, como a criação de 27 núcleos de inteligência na área e um cronograma de execução dos recursos federais liberados para a área em 2016.

Mais cedo, o Ministério da Justiça informou que autorizará o envio de ajuda federal para Estados que vivem crises no setor penitenciário. Até agora, a pasta falou em atender a solicitações do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. No caso de Roraima, o ministro Alexandre de Moraes conversou com a governadora do Estado, Suely Campos (PP), que informou que irá solicitar o auxílio da Força Nacional no Estado. Moraes determinou o apoio ao Estado.