Ministério da Fazenda ganha tapumes para manifestação de amanhã

Brasília – Com a expectativa de manifestações nessa quarta-feira, 24, em Brasília, funcionários do Ministério da Fazenda começaram a instalar tapumes de madeira nas paredes de vidro do andar térreo do edifício sede da Pasta, nas salas e banheiros onde não há grades.

Após sucessivas invasões de manifestantes notadamente do movimento sem-terra em ocasiões anteriores, quase todas as paredes envidraçadas da fachada do ministério já possuem grades.

As últimas que não são protegidas receberam reforços de madeira nesta tarde.

Centrais sindicais e movimentos sociais convocaram para amanhã uma marcha em Brasília contra as reformas estruturais propostas pelo governo federal.

O protesto que já estava agendado deve ainda ter como pauta o pedido de renúncia do presidente Michel Temer.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 100 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios.