Ministério da Agricultura tem prejuízo de R$ 1,1 mi após protesto

Brasília – As perícias da Defesa Civil, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros calcularam um prejuízo de R$ 1,105 milhão nas áreas atingidas no térreo do edifício sede do Ministério da Agricultura, devido às manifestações desta quarta-feira, 24.

Durante o ato, manifestantes incendiaram banheiros químicos e o fogo invadiu a recepção da entrada privativa e a sala de reunião do térreo. As chamas alcançaram até o terceiro andar do Ministério.

Hoje pela manhã, a área estava intransitável. Os servidores que trabalham nessas áreas foram orientados a não permanecerem no local.

O restante do prédio funciona normalmente.