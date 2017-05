Ministério da Agricultura tem foco de incêndio durante protesto

São Paulo – O clima de tensão aumentou nesta tarde na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Manifestantes que protestam nesta quarta-feira, 24, contra as reformas e pela renúncia do presidente Michel Temer colocaram fogo no prédio do Ministério da Agricultura.

Carros do Corpo de Bombeiros, Samu e caminhão pipa já estão no local para controlar a situação. Enquanto bombeiros se aproximam, manifestantes jogam pedaços de pau e uma pessoa se feriu no rosto.

Há barricadas montadas pela Esplanada, alguns ministérios estão sendo alvo de depredação e a polícia continua lançando bombas de gás e spray de pimenta para tentar dispersar os manifestantes.

Já dura cerca de duas horas confronto entre policiais e manifestantes durante a marcha das centrais sindicais e grupos de esquerda em Brasília pelo fim do governo do presidente Michel Temer e em apoio à convocação de eleições diretas.

O protesto começou pacífico no final da manhã, mas por volta das 14h, o clima começou a ficar tenso na região da Esplanada dos Ministérios.

De um lado, manifestantes atearam fogo em barricadas enquanto policiais jogavam bombas de gás lacrimogênio e atiravam balas de borracha.

Mais informações na cobertura ao vivo de EXAME.com