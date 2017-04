Ministério combate empresas-fantasmas e fraudes no Piauí

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União combate nesta sexta-feira, 7, empresas fantasmas e fraudes de R$ 18 milhões no Piauí.

A Operação Escamoteamento cumpre 13 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 45 de condução coercitiva, nos municípios de Cocal, Bom Princípio e São João da Fronteira, no Piauí, e em Tianguá, Fortaleza e São Benedito e Ubajara, no Ceará.

O esquema alvo da Escamoteamento teria desviado recursos públicos e fraudado licitações no município de Cocal. A ação é realizada em parceria com o Ministério Público do Piauí, o Ministério Público do Ceará, a Polícia Rodoviária Federal, o Tribunal de Contas do Piauí, as Polícias Civil e Militar do Piauí, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal.

A operação teve como base fiscalização da CGU que apurou a existência de empresas “fantasmas” contratadas de forma fraudulenta, entre 2013 e 2015, em Cocal.

As fraudes – custeadas com recursos federais, estaduais e municipais – contavam com a participação de servidores do município e de representantes das empresas, que atuavam de forma conjunta e articulada. O prejuízo estimado é de R$ 18 milhões.

Participam da ação cerca de 220 policiais, promotores, auditores da CGU e servidores de outros órgãos. O nome Escamoteamento faz referência à tentativa dos envolvidos de esconder a atuação da organização criminosa instalada na região.

Para isso, valiam-se de empresas sem capacidade operacional, algumas inclusive sem sede física, para dar aparência de legalidade às contratações realizadas.