A nota de Miller

O ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de ter trabalhado para ajudar o empresário Joesley batista antes de deixar o cargo, em abril, divulgou uma nota neste domingo, afirmando que “jamais fez jogo duplo ou agiu contra a lei”. Miller teve o pedido de prisão negado pelo Supremo Tribunal Federal, no mesmo episódio que levou para a cadeia, ontem, Joesley e o executivo da JBS, Ricardo Saud.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Miller diz ainda que “nunca obstruiu investigações de qualquer espécie, nem alegou ou sugeriu poder influenciar qualquer membro do MPF” e que “nunca atuou em investigações ou processos relativos ao Grupo J&F”. A Polícia Federal cumpre na manhã desta segunda-feria um mandado de busca e apreensão na casa de Miller, no Rio de Janeiro.

A surpresa de Torquato

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou estar surpreso com o que considera falta de prepara do procuradores no caso JBS. Segundo ele, a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saud “terá consequências graves para a credibilidade do processo”.

“O triste, além do todas as consequências jurídicas para quem foi envolvido, é que a delação esteja sendo colocada em prática por pessoas que não se prepararam para a tarefa”. Questionado sobre se o governo procura para a direção geral da Polícia Federal um nome alinhado para que as operações diminuam, Jardim respondeu que “não existe essa hipótese”.

Janot no bar

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encontrou no sábado em um bar de Brasília com o advogado do empresário Joesley Batista, Pierpaolo Bottini, conforme foto divulgada pelo site O Antagonista. Janot e Bottini confirmaram ter estado juntos no bar, mas afirmam que o encontro foi “casual”.

Janot divulgou umas nota, em que afirma frequentar o bar rotineiramente e que, no encontro, “não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional, apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica”.

O Irma na Flórida

O furacão Irma enfraqueceu para uma tempestade de categoria 2 e, logo depois, de categoria 1, tecnicamente perdendo seu principal status de furacão, depois de ter tocado o solo no sudoeste da Flórida. O Irma está próximo da costa do estado, em direção ao norte.

O Centro Nacional de Furacões disse que os ventos de Irma estavam a 177 km/h, logo abaixo do status de furacão, quando seu centro se moveu mais para o interior no final da tarde deste domingo. O Irma atingiu a cidade de Naples depois de ter chegado a Marco Island às 15h35 (16h35 no horário de Brasília).

Apesar da perda de força da tempestade, os Estados Unidos seguem mobilizados e enfrentam importante devastação — mais de 3 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no estado.

FAB fará resgates no Caribe

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio de nota na noite deste domingo, que vai enviar um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para buscar brasileiros que ficaram isolados em ilhas do Caribe após a passagem do furacão Irma.

Segundo a pasta, foram identificados mais de 60 brasileiros em três ilhas que sofreram colapso total ou parcial de sua infraestrutura nos últimos dias: cerca de 30 em Saint Martin, 22 em Tortola e onze em Turcas e Caicos.

O governo informou que alguns dos brasileiros isolados na região já foram auxiliados por outros países, como França e Reino Unido, e que um avião da FAB deverá ser enviado para Saint Martin nesta terça-feira.

Novo vice-presidente no Uruguai

A senadora Lucia Topolansky, mulher do ex-presidente José Mujica, assumirá a vice-presidência do Uruguai depois da renúncia de Raul Sendic, anunciada no sábado. Topolansky assume por uma prerrogativa constitucional: foi a segunda senadora mais votada da coligação Frente Ampla, vitoriosa na última eleição, atrás apenas de Mujica, que não pode assumir o cargo por já ter sido presidente.

Sendic deixou o cargo após ter sido acusado de usar um cartão corporativo para fazer compras pessoais enquanto dirigia a estatal de energia Ancap, entre 2010 e 2013. Ele é filho do histórico líder do grupo guerrilheiro Tupamaros, Raúl Sendic, no qual combateram também Mujica e Topolansky.

Hillary: sem novas disputas

A candidata derrota na última corrida presidencial americana, Hillary Clinton, afirmou em entrevista à rede CBS nesta domingo que não se candidatará novamente. “Eu acho que estou bem, mas isso não significa que estou complacente ou resolvida sobre o que aconteceu”, disse. “Ainda é muito doloroso. Dói demais”.

A entrevista marca o começo de uma campanha de lançamento de suas memórias sobre 2016, intitulada “What Happened”, ou “O que aconteceu”.

Maduro: crimes contra a humanidade?

O alto comissário da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein, afirmou nesta segunda-feira, em Genebra, que o governo venezuelano de Nicolás Maduro pode ter cometido “crimes contra a humanidade”.

Hussein ainda pediu uma investigação internacional contra o governo venezuelano, lembrando que uma apuração recente feita por seu escritório acusou o governo de “uso excessivo da força” e de “violações de direitos humanos”.