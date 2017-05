Metroviários decidem cancelar greve de sexta-feira em São Paulo

São Paulo – O Sindicato dos Metroviários de São Paulo divulgou em sua conta oficial no Twitter que a greve marcada para esta sexta-feira foi cancelada. A categoria se reuniu em assembleia realizada no fim da tarde desta quinta-feira, 04.

#metrosp funciona normalmente nesta sexta-feira (5/5). Sindicato dos Metroviários cancelou greve pic.twitter.com/WpNocujIQE — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) May 4, 2017

Num primeiro momento, em uma assembleia realizada na última terça-feira, 02, o sindicato havia decidido paralisar as atividades em resposta ao aumento da jornada de trabalho dos metroviários. As linhas afetadas seriam: linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.

Se a greve ocorresse, seria a terceira vez este ano em que o metrô da capital paulista pararia suas atividades.

Greve geral

Na última sexta-feira (28), o Metrô, os trens da CPTM e as linhas de ônibus interromperam suas atividades em adesão à greve geral contra as reformas do governo Temer. Durante o dia, algumas linhas voltaram a funcionar parcialmente.