Metrôs em SP apresentam problemas na manhã desta segunda

São Paulo – As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo e a Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 29, devido a problemas registrados a partir das 6h.

De acordo com o Metrô, uma interferência na via na estação Liberdade, na região central de São Paulo, causou maior tempo de parada e operação mais lenta durante cerca de uma hora em todo o trajeto da Linha 1-Azul. Como reflexo, também ocorreram atrasos na Linha 3-Vermelha.

O acesso dos passageiros a várias estações foi restringido para evitar a superlotação das plataformas. A operação entrou em processo de normalização por volta das 7h, conforme a central de operações.

Já na Linha 12-Safira da CPTM, falhas no sistema de energia provocam maiores intervalos entre as estações Comendador Ermelino, na zona norte, e Brás, no centro da capital, desde antes das 6h. O problema persistia às 7h20 e a companhia ainda não tinha previsão de retomada do funcionamento normal.