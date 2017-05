Metrô de São Paulo decide hoje se entra em greve

São Paulo – Nesta quinta-feira (4), o Sindicato dos Metroviários de São Paulo vai entrar em Assembleia às 18h30 para decidir se entra em greve ou não na sexta-feira (5).

No início da semana, a categoria decidiu paralisar as linhas do metrô da capital paulista a partir das 0h de amanhã. Os metroviários aprovaram a greve em protesto contra o aumento da jornada de trabalho.

De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, a intenção dos trabalhadores é negociar e evitar a todo custo uma nova paralisação.

Até o momento, a decisão é que todas as linhas sejam paralisadas. Veja quais:

1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi),

2-Verde (Vila Madalena/Vila Prudente)

3-Vermelha (Corinthians Itaquera / Palmeiras Barra Funda)

5-Lilás (Capão Redondo/Adolfo Pinheiro)

15-Prata (Vila Prudente/Oratório)

Apenas a linha 4-Amarela, que é administrada pela ViaQuatro, deve funcionar.

Greve geral

Na última sexta-feira, dia 28, os trabalhadores do transporte público de São Paulo decidiram paralisar suas atividades em apoio à greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer (PMDB).

Após amanhecer sem transporte, o metrô e trem de São Paulo voltaram a operar de forma parcial.