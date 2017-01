Insatisfeito, Rosso deve apoiar Maia para presidência da Câmara

Brasília – Ao anunciar a suspensão de sua campanha para presidir a Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) afirmou que conversará com a bancada do PSD para definir como se posicionará sobre a eleição caso o Supremo Tribunal Federal (STF) não barre a candidatura do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na terça-feira (24), a sigla oficializou o apoio ao candidato democrata. A interlocutores, Rosso teria afirmado que, se o Supremo não impedir a candidatura de Maia, acompanhará o posicionamento do partido. O que isso significa? Mesmo insatisfeito, Rosso poderia surpreender e apoiar Maia na próxima semana.

A EXAME.com, Rosso reforçou que não se sentiu abandonado pelo PSD e disse que não existe nenhuma chance de deixar o partido. “É o partido que eu ajudei a fundar. Zero chance de eu deixar o PSD. Meu orientador político é o ministro [Gilberto] Kassab”.