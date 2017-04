Mesmo com protestos, BC funciona normalmente em Brasília

Brasília – O Banco Central em Brasília cumpre nesta sexta-feira, 28, rotina normal, em meio à greve geral convocada por centrais sindicais em todo o País contra as reformas do governo do presidente Michel Temer.

Em uma das portarias do prédio da instituição, alguns trabalhadores ligados ao Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central (SinTBacen) se reúnem desde o início da manhã.

Há discursos contrários às reformas da Previdência e Trabalhista, e sindicalistas convocam trabalhadores que estão no prédio para se unirem ao movimento.

A adesão, no entanto, é pequena.