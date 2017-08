Mensagem reformista deve vencer próxima eleição, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avalia que um candidato a presidente da República com plataforma reformista e que prometa manter o esforço do atual governo para controlar as despesas terá boas chances nas próximas eleições, de acordo com entrevista publicada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira.

“Se me perguntar quem vai ganhar, acredito que uma mensagem reformista deve ganhar. A posição populista já foi suficientemente testada e deu resultado negativo. A população está alerta para isso”, disse ele de acordo com a Folha.

Meirelles voltou ainda a defender a reforma da Previdência, dizendo que o adiamento dela só criará dificuldades para o próximo governo.

Questionado ainda sobre a demora para a revisão das projeções do governo para o déficit do orçamento, Meirelles respondeu que o governo aguardava uma “visão mais realista da evolução da receita e também das questões que estão no Congresso, como o novo Refis e a proposta de reoneração da folha das empresas”.