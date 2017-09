Menino é baleado na cabeça durante arrastão em Duque de Caxias

Um menino de oito anos foi baleado na cabeça tarde de ontem (3) durante um arrastão de criminosos em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, ele estava em um carro dirigido por seu pai no momento do crime. O pai avistou vários criminosos fechando o trânsito para praticar assaltos no bairro de Gramacho, e tentou fugir.

No momento em que o homem fez a manobra para escapar, os criminosos fizeram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça da criança, que estava no banco de trás do veículo.

O menino foi encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em estado grave. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).