Meirelles vai para Palácio do Planalto se encontrar com Temer

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixou o prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília, e seguiu para o Palácio do Planalto, onde se encontrará com o presidente Michel Temer.

O carro de Meirelles deixou o prédio no momento em que Temer iniciava seu pronunciamento, quando afirmou que não renunciará ao cargo.

De acordo com a assessoria da Fazenda, está mantida a reunião de Meirelles com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, marcada para as 17h30.

Já a reunião com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), que estava prevista para as 17h, foi cancelada.