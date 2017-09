Meirelles nega ser pré-candidato do PSD à Presidência

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou ser candidato à Presidência da República pelo PSD.

Nesta quarta-feira (13), a bancada do partido na Câmara dos Deputados convidou o ministro para ser candidato em 2018. Segundo Marcos Montes (MG), líder da bancada, Meirelles teria recebido a proposta com entusiasmo.

“(Meirelles) não falou ‘estou disposto’, mas o sorriso, lá em Minas Gerais, nós achamos que é melhor que duas palavras”, disse Montes.

O ministro, no entanto, afirmou em sua conta oficial no Twitter que está concentrado em seu trabalho no ministério “para colocar o Brasil na rota do crescimento sustentado”.

“Eu não sou pré-candidato à Presidência da República”, afirmou Meirelles na rede social.

Eu não sou pré-candidato à Presidência da República — Henrique Meirelles (@meirelles) 13 de setembro de 2017

Estou concentrado em meu trabalho na Fazenda, para colocar o Brasil na rota do crescimento sustentado — Henrique Meirelles (@meirelles) 13 de setembro de 2017