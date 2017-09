MEC publica regra para vagas remanescentes do Fies no 2º semestre

São Paulo – O Ministério da Educação divulgou as regras para o preenchimento das vagas remanescentes do programa de financiamento estudantil Fies para o segundo semestre deste ano, em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

A demanda pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano chegou a 224 mil estudantes, enquanto número de vagas oferecidas pelo governo para o período foi de 75 mil, de acordo com dados divulgados pelo MEC no início de agosto. No primeiro semestre, o MEC já havia ofertado 150 mil vagas.

Poderão se inscrever para as vagas remanescentes o candidato que tenha média igual ou superior a 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e renda familiar mensal bruta per capta de três salários mínimos, entre outros requisitos.

Acesse na íntegra a portaria do MEC sobre as vagas remanescentes do Fies no Diário Oficial da União.