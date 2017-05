Marun defende que PMDB feche questão pela reforma da Previdência

Brasília – O presidente da comissão especial da Câmara que aprovou a reforma da Previdência na terça-feira, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), defendeu que o PMDB feche questão a favor da proposta, argumentando que isso serviria de exemplo para outros partidos da base governista.

“Sou favorável ao fechamento de questão e penso que o PMDB, inclusive, deve dar o exemplo neste sentido”, disse Marun, lembrando que a sigla deveria adotar a posição por ser o partido do presidente da República e para estimular a atitude em outros integrantes da base.

O fechamento de questão sobre determinada matéria pode resultar em sanções aos que não seguirem a orientação partidária.

Marun lembrou que a reforma da Previdência “é uma questão basilar para o governo”.

“Então não estamos falando de uma proposta, de um projeto qualquer, então quem é governo deve estar alinhado a ela.”

Na véspera, o presidente nacional do partido e líder do governo do Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou que a direção partidária ainda não havia sido formalmente provocada pela bancada do PMDB e que a decisão sobre fechamento de questão será tomada de forma coletiva, assim que for formalmente solicitada.

O governo admite que neste momento ainda não tem segurança de ter os 308 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência no plenário da Câmara.