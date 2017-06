Marta Suplicy recusa Ministério da Cultura, dizem jornais

São Paulo – Há algumas semanas a Presidência da República teria convidado a senadora Marta Suplicy, do PMDB-SP, a assumir o comando do Ministério da Cultura. Ela, no entanto, recusou.

As informações são da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e Sonia Racy, do Estadão.

O ministro interino da Cultura do governo Temer, João Batista de Andrade, enviou hoje uma carta ao presidente pedindo demissão. Ele estava no cargo desde maio, quando o ex-ministro Roberto Freire também pediu demissão após a divulgação da delação premiada de Joesley Batista, citando Michel Temer.

De acordo com os jornais, o governo já não tinha a intenção de efetivá-lo depois de desgastes com nomeação da presidência da Ancine (Agência Nacional de Cinema).

O deputado paraibano André Amaral, um dos defensores da vaquejada, é um dos nomes cotados para o cargo, de acordo com o Estadão.